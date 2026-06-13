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Името на Тръмп се премахва от Центъра "Кенеди" във Вашингтон (СНИМКИ)

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Името на Тръмп се премахва от Центъра "Кенеди" във Вашингтон (СНИМКИ)
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Във Вашингтон започна премахването на името Доналд Тръмп от фасадата на прочутия Център „Кенеди“, който представлява престижен комплекс за сценични изкуства. Федерален съдия отхвърли искането да бъде спряно изпълнението на решението му.

Отстраняването на името Тръмп беше определено за петък, но се забави заради гръмотевични бури. Надписът беше добавен на емблематичната сграда през декември миналата година, а администрацията на Тръмп пое управлението ѝ.

Според съда обаче „законът ясно посочва, че центърът трябва да бъде кръстен в чест на президента Джон Кенеди и не може да носи друго официално име“ без решение на Конгреса.

#Център "Кенеди" #Доналд Тръмп #САЩ #Вашингтон

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