Името на Тръмп се премахва от Центъра "Кенеди" във Вашингтон (СНИМКИ)

Във Вашингтон започна премахването на името Доналд Тръмп от фасадата на прочутия Център „Кенеди“, който представлява престижен комплекс за сценични изкуства. Федерален съдия отхвърли искането да бъде спряно изпълнението на решението му.

Отстраняването на името Тръмп беше определено за петък, но се забави заради гръмотевични бури. Надписът беше добавен на емблематичната сграда през декември миналата година, а администрацията на Тръмп пое управлението ѝ.

Според съда обаче „законът ясно посочва, че центърът трябва да бъде кръстен в чест на президента Джон Кенеди и не може да носи друго официално име“ без решение на Конгреса.