Инцидент с газова бутилка - взриви се къща в Казанлък (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Обитателят на дома е реагирал бързо и е успял да излезе навъН

Инцидент с газова бутилка стана тази вечер в Казанлък.

Малко след 18:30 часа в къща е избухнал взрив, последван от пожар.

Обитателят на дома е реагирал бързо и е успял да излезе навън, преди пламъците да се разпространят.

Няма пострадали, но са нанесени материални щети по къщата.

На място веднага пристига екип на пожарната, който потуши огъня.

Причините за инцидента се изясняват, като не се изключва техническа неизправност на газовата бутилка.

#взрив на газова бутилка #Казанлък #взрив

