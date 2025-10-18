Инцидент с газова бутилка - взриви се къща в Казанлък (СНИМКИ)

Инцидент с газова бутилка стана тази вечер в Казанлък.

Малко след 18:30 часа в къща е избухнал взрив, последван от пожар.

Обитателят на дома е реагирал бързо и е успял да излезе навън, преди пламъците да се разпространят.

Няма пострадали, но са нанесени материални щети по къщата.

На място веднага пристига екип на пожарната, който потуши огъня.

Причините за инцидента се изясняват, като не се изключва техническа неизправност на газовата бутилка.