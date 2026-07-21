Интер Маями ще бъде без Лионел Меси и Родриго Де Пол в следващите два мача

Лионел Меси и Родриго Де Пол ще пропуснат следващите два двубоя на Интер Маями в Мейджър Лийг Сокър (MLS), след като само преди дни играха във финала на Мондиал 2026 с националния отбор на Аржентина. Новината беше съобщена от ESPN.

Двамата бяха сред основните фигури за „гаучосите“ по време на Световното първенство, като записаха участие и в осемте срещи на тима. 39-годишният Меси остана на терена до края на продълженията във финала срещу Испания, загубен с 0:1.

Според информацията Лионел Меси Меси и Де Пол няма да бъдат на разположение на Интер Маями за домакинството срещу Чикаго Файър и гостуването на Монреал. Освен това двамата ще пропуснат и Мача на звездите в MLS, в който селекцията на американското първенство ще се изправи срещу най-добрите футболисти от мексиканската Лига MX.

Миналата година Меси също не взе участие в демонстративната среща, но тогава отсъствието му без предварително разрешение доведе до наказание и той пропусна следващия шампионатен мач на Интер Маями. Този път клубът е уведомил своевременно ръководството на MLS за плановете си и не се очакват санкции.

По време на Мондиал 2026 осемкратният носител на "Златната топка“ реализира осем попадения и завърши втори в голмайсторската надпревара, отстъпвайки единствено на Килиан Мбапе. Към впечатляващата си статистика Меси добави и четири асистенции.

След 15 изиграни срещи Интер Маями заема второто място в Източната конференция на MLS с 31 точки, като изостава с пет от лидера Нешвил. Следващите два мача на тима са срещу Чикаго Файър и Монреал, след което се очаква аржентинските звезди да се завърнат в състава.