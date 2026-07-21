БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Интер Маями ще бъде без Лионел Меси и Родриго Де Пол в следващите два мача

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Двамата аржентински национали получават почивка след финала на Мондиал 2026 и няма да участват и в Мача на звездите в MLS

Интер Маями ще бъде без Лионел Меси и Родриго Де Пол в следващите два мача
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Лионел Меси и Родриго Де Пол ще пропуснат следващите два двубоя на Интер Маями в Мейджър Лийг Сокър (MLS), след като само преди дни играха във финала на Мондиал 2026 с националния отбор на Аржентина. Новината беше съобщена от ESPN.

Двамата бяха сред основните фигури за „гаучосите“ по време на Световното първенство, като записаха участие и в осемте срещи на тима. 39-годишният Меси остана на терена до края на продълженията във финала срещу Испания, загубен с 0:1.

Според информацията Лионел Меси Меси и Де Пол няма да бъдат на разположение на Интер Маями за домакинството срещу Чикаго Файър и гостуването на Монреал. Освен това двамата ще пропуснат и Мача на звездите в MLS, в който селекцията на американското първенство ще се изправи срещу най-добрите футболисти от мексиканската Лига MX.

Миналата година Меси също не взе участие в демонстративната среща, но тогава отсъствието му без предварително разрешение доведе до наказание и той пропусна следващия шампионатен мач на Интер Маями. Този път клубът е уведомил своевременно ръководството на MLS за плановете си и не се очакват санкции.

По време на Мондиал 2026 осемкратният носител на "Златната топка“ реализира осем попадения и завърши втори в голмайсторската надпревара, отстъпвайки единствено на Килиан Мбапе. Към впечатляващата си статистика Меси добави и четири асистенции.

След 15 изиграни срещи Интер Маями заема второто място в Източната конференция на MLS с 31 точки, като изостава с пет от лидера Нешвил. Следващите два мача на тима са срещу Чикаго Файър и Монреал, след което се очаква аржентинските звезди да се завърнат в състава.

#ФК Интер Маями #Родриго Де Пол #Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
1
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Бурите продължават и през следващите дни
2
Бурите продължават и през следващите дни
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
4
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила
5
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на...
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
6
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Световен футбол

Президентът на КОНМЕБОЛ подкрепи Мондиал с 64 отбора през 2030 година
Президентът на КОНМЕБОЛ подкрепи Мондиал с 64 отбора през 2030 година
Обвинения срещу Майкъл Олисе след Мондиал 2026 Обвинения срещу Майкъл Олисе след Мондиал 2026
Чете се за: 02:45 мин.
ESPN избра най-големите разочарования на Мондиал 2026 ESPN избра най-големите разочарования на Мондиал 2026
Чете се за: 02:12 мин.
Съпругата на Лионел Меси с емоционално послание след загубения финал: Ти винаги ще бъдеш най-добрият Съпругата на Лионел Меси с емоционално послание след загубения финал: Ти винаги ще бъдеш най-добрият
Чете се за: 02:27 мин.
Родриго Де Пол избухна след загубения финал: Усмивките ни ги дразнят Родриго Де Пол избухна след загубения финал: Усмивките ни ги дразнят
Чете се за: 02:07 мин.
Посрещане в Мадрид на световните шампиони от Испания (ГАЛЕРИЯ) Посрещане в Мадрид на световните шампиони от Испания (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Транспортният министър: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ Транспортният министър: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Продължава отстраняването на щетите след бурята в Пловдив
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Десети ден удари в Близкия изток: САЩ предупредиха за възможна...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Домакинствата във Великобритания няма да плащат ДДС върху сметките...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ