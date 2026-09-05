Интер разплака Наполи след шампионски обрат

Интер Милано направи драматичен обрат от 0:2 до 3:2 на свой терен срещу Наполи в едно от дербитата в третия кръг на Серия А. "Небесносините" водеха с две попадение след почивката, но късно попадения на Маркюс Тюрам и Лаутаро Мартинес.

Шампионите изостанаха в резултата пет минути след почивката, когато точен беше Матео Политано. В 53-ата минута Расмус Хойлунд покачи аванса за неаполитанците на два гола, но само 180 секунди след това Мартинес реализира за първи път в двубоя след асистенция на Федерико Димарко, давайки надежди за Интер.

В 82-ата минута Тюрам изравни от трудна позиция, а в самото начало на допълнителното време Лаутаро Мартинес с добавка помогна за пълния обрат в полза на "нерадзурите".

Интер Милано е начело в класирането с пълен актив от 9 точки, докато Наполи заема 13-та позиция в Серия А със само 3 пункта.