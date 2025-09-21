БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ирина Николова спечели третия кръг от "Купа България" по прескачане на препятствия край Ямбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Второто място е за Павлин Ангелов, а трети е Красимир Димитров

ирина николова трето световната купа конен спорт
Снимка: БТА
Слушай новината

Ирина Николова с Лун де Миел спечели третия кръг от „Купа България“ по прескачане на препятствия, проведен в местността Кабиле край Ямбол. Николова, която е балканска шампионка отборно за жени от Истанбул 2024, се представи най-добре от класиралите се за баража след стартирали общо 20 тандема в основното състезание с височина на препятствията 130 см. Николова с Лун де Миел финишираха чисто за 40.72 секунди. Второто място е за Павлин Ангелов с Команчи, завършили за 42.69 секунди. На трето място е Красимир Димитров с Лост ин Ю, преодолели препятствията за 48.21 секунди.

Триумфът на Ирина Николова е напълно закономерен с оглед резултатите й от първите два кръга. На старта в Албена тя даде най-добро време, но едно съборено препятствие я лиши от победата. След това в Панагюрище Николова и Лун де Миел бяха единствените, слезли под 40 секунди, но заради едно повалено препятствие и 4 наказателни точки останаха четвърти.

При децата най-добре и в двата състезателни дни края Ямбол се представи Ан Митева.

Третият кръг на „Купа България“ по прескачане на препятствия беше осъществен с подкрепата на кметовете на Ямбол, община Тунджа и село Кабиле и се радваше на голям зрителски интерес. Българската федерация по конен спорт организира „Купа България“ по прескачане на препятствия в партньорство с Министерството на туризма.

Основното състезание на „Купа България“ е изключително оспорвано – в първия кръг в Панагюрище спечели Елиза Чолакова, във втория кръг в Албена победата грабна Красимир Димитров, а в третия край Ямбол първото място заслужи Ирина Николова.

#Ирина Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
1
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Второ огнище пламна край село Горнослав
2
Второ огнище пламна край село Горнослав
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива
5
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но...
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
6
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Други спортове

Андон Николов в предаването "Зала на славата"
Андон Николов в предаването "Зала на славата"
Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече
Чете се за: 04:02 мин.
Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба
Чете се за: 02:15 мин.
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
14634
Чете се за: 07:45 мин.
Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта
Чете се за: 02:32 мин.
Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ