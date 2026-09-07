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Ирландец подсилва защитата на ЦСКА

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Спорт
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Десният бек е познат на "армейците" от мачовете срещу Дери Сити.

ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА се очаква съвсем скоро да привлече нов десен бек. Смята се, че това ще бъде 27-годишният ирландец Бари Котър, който в мачовете от Лига Европа срещу „армейците“ изигра пълни 180 минути. Тогава обаче фланговият футболист беше използван като дясно крило.

Според информация на журналистът Дий Къран от Drive 105 Radio – родният колос ще плати на Дери Сити 70 000 паунда, въпреки че северноирландците са искали 100 000.

Договорът на Котър изтича през ноември тази година. Високият 184 саниметра флангови защитник не бе в групата на Дери Сити при победа над Дъндолк с 4:2 в четвъртфинален мач за купата на Ирландия през уикенда.

В кариерата си Бари Котър е играл още за английските Ипсуич, Нотс Каунти и Барнзли, както и за ирландския Шамроук Роувърс и други по-непоулярни тимове.

#Бари Котър #ФК Дери Сити #ПФК ЦСКА

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