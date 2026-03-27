БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иржи Лехечка е първият финалист на турнира в Маями

Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Чехът спря серията на Артюр Фис и ще запише рекордно класиране в ранглистата на АТР.

Иржи Лехечка
Снимка: БТА

Иржи Лехечка изигра безупречен полуфинал и достигна до нови висоти в кариерата си на турнира в Маями. Поставеният под №21 чех се наложи убедително с 6:2, 6:2 над Артюр Фис и се класира за първия си финал в турнир от сериите Мастърс 1000. Лехечка, който има две титли на ниво световен тур, не даде нито една възможност за пробив на съперника си и си осигури място в мача за трофея срещу Яник Синер или Александър Зверев.

С категоричния си успех за 75 минути Лехечка си върна за загубата от Фис на четвъртфиналите в Доха миналия месец и изравни баланса в преките им двубои на 2:2. Освен това 24-годишният тенисист си гарантира ново върхово класиране – той вече се изкачва до №14 в ранглистата на живо и при титла може да достигне до №12 в света.

Фис, който видимо се затрудняваше срещу вдъхновената игра на съперника, не успя да покаже най-доброто от себе си в дебютния си полуфинал на ниво Мастърс 1000. Французинът изглеждаше и физически изтощен след драматичната си четвъртфинална победа над Томи Пол, в която спаси четири мачбола, преди да триумфира в тайбрек на решаващия сет.

Лехечка се възползва от колебливото начало на съперника си и още в първия гейм проби подаването му, задавайки тона на двубоя. Чехът контролираше разиграванията от двете страни на корта и не остави почти никакви шансове на Фис.

След втори пробив по пътя към спечелването на първия сет, Лехечка запази пълното си надмощие и във втората част. Той спечели шест от последните седем гейма и затвори мача, реализирайки четири от десетте си възможности за пробив.



#тенис турнир в Маями 2026 #Артюр Фис #Иржи Лехечка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ