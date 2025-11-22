Испания с място на финала за Купа Дейвис

Марсел Гранойерс и Педро Мартинес продупчиха билета на Испания за финала на Купа Дейвис. Двамата испанци спечелиха мача на двойки. Те се справиха с германските си опоненти Кевин Квариц и Тим Пюц в доста труден и оспорван мач в три сета – 6:2, 3:6, 6:3.

Срещата започна с испанска победа на сингъл, след като Пабло Кареньо Буста победи Ян-Ленард Щруф с 6:4, 7:6 (8:6), за да даде преднина. В първия мач за деня Кареньо Буста спаси пет поредни сетбола във втория сет срещу Щруф, като се съвзе от изоставане с 1:6 в тайбрека, за да даде преднина на отбора си след един час и 46 минути.

Александър Зверев обаче се показа като истински лидер на Бундестима и с много воля и характер измъкна два тайбрека над Хауме Мунар, за да го спре със 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Играчът с номер 3 в ранглистата на ATP Зверев пък реализира 32 уинъра, включително 13 аса, над Мунар, но в крайна сметка победата му се оказа напразна. Зверев завършва сезона си с баланс от 57 победи и 25 загуби, според индекса на Infosys ATP Win/Loss Index.

При това равенство оставаха двойките, за да се реши полуфиналният мач. Гранойерс и Мартинес се активизираха, за да изведат Испания напред. Те спасиха една точка за пробив, сервирайки за мача при резултат 5:3 и 30-40 в третия сет. И след това изковаха класирането в мача за титлата с първия си мачбол, което предизвика ликуващи сцени на празнуване сред испанския отбор, гледащи от първия ред.

Испанците се класират за своя първи финал в този турнир от 2019-а година насам и ще се опитат да отнемат трофея от домакините Италия, които пък се справиха в другия полуфинал с Белгия.