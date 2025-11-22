БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Испания с място на финала за Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Марсел Гранойерс и Педро Мартинес изпратиха испанците напред след победа на двойки.

Испания с място на финала за Купа Дейвис
Снимка: БТА
Слушай новината

Марсел Гранойерс и Педро Мартинес продупчиха билета на Испания за финала на Купа Дейвис. Двамата испанци спечелиха мача на двойки. Те се справиха с германските си опоненти Кевин Квариц и Тим Пюц в доста труден и оспорван мач в три сета – 6:2, 3:6, 6:3.

Срещата започна с испанска победа на сингъл, след като Пабло Кареньо Буста победи Ян-Ленард Щруф с 6:4, 7:6 (8:6), за да даде преднина. В първия мач за деня Кареньо Буста спаси пет поредни сетбола във втория сет срещу Щруф, като се съвзе от изоставане с 1:6 в тайбрека, за да даде преднина на отбора си след един час и 46 минути.

Александър Зверев обаче се показа като истински лидер на Бундестима и с много воля и характер измъкна два тайбрека над Хауме Мунар, за да го спре със 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Играчът с номер 3 в ранглистата на ATP Зверев пък реализира 32 уинъра, включително 13 аса, над Мунар, но в крайна сметка победата му се оказа напразна. Зверев завършва сезона си с баланс от 57 победи и 25 загуби, според индекса на Infosys ATP Win/Loss Index.

При това равенство оставаха двойките, за да се реши полуфиналният мач. Гранойерс и Мартинес се активизираха, за да изведат Испания напред. Те спасиха една точка за пробив, сервирайки за мача при резултат 5:3 и 30-40 в третия сет. И след това изковаха класирането в мача за титлата с първия си мачбол, което предизвика ликуващи сцени на празнуване сред испанския отбор, гледащи от първия ред.

Испанците се класират за своя първи финал в този турнир от 2019-а година насам и ще се опитат да отнемат трофея от домакините Италия, които пък се справиха в другия полуфинал с Белгия.

#Купа Дейвис 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
5
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
6
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Тенис

Гергана Топалова остана на крачка от финал на турнир в САЩ
Гергана Топалова остана на крачка от финал на турнир в САЩ
Елизара Янева ще спори за титлата на турнир в Търнава Елизара Янева ще спори за титлата на турнир в Търнава
Чете се за: 01:25 мин.
Клаудио Пистолези започна визитата си в България с посещение на тенис клубове Клаудио Пистолези започна визитата си в България с посещение на тенис клубове
Чете се за: 01:22 мин.
Италия ще спори за трета поредна титла на Купа Дейвис Италия ще спори за трета поредна титла на Купа Дейвис
Чете се за: 02:15 мин.
Росица Денчева спечели първа титла на двойки в кариерата си Росица Денчева спечели първа титла на двойки в кариерата си
Чете се за: 00:47 мин.
Гергана Топалова се класира за полуфиналите в Бока Ратон Гергана Топалова се класира за полуфиналите в Бока Ратон
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев? Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ