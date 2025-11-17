БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Историческа победа за Бразилия, стабилен старт за Алберт Попов в първия слалом за сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Деца
Запази
Алберт Попов
Снимка: БТА
Слушай новината

Новият сезон в Световната купа по алпийски ски започна с изненада, която влезе в историята. Лукас Пинейро Бротен спечели първия слалом в Леви (Финландия) и донесе първа победа за Бразилия в този спорт. Той финишира за 1:50.72 минути и показа, че ще бъде една от големите фигури през сезона.

Нашият най-добър слаломист Алберт Попов също стартира стабилно. След първия манш беше 22-ри, а в крайна сметка завърши 23-ти с време 1:53.01 минути, само 2.29 секунди зад победителя. Вторият българин в надпреварата, Калин Златков, отпадна в първото спускане.

Олимпийският шампион Клеман Ноел (Франция) се класира втори, а финландецът Едуард Халберг зарадва местната публика с първи подиум в кариерата си, след като тръгна с 29-ти стартов номер.

Голямото разочарование беше Хенрик Кристоферсен – носител на Малкия кристален глобус в дисциплината, който остана едва 13-и.

След старта в Леви Бротен дели първото място в генералното класиране със звездата Марко Одермат и двамата имат по 100 точки. Предстоят още 11 слалома, а следващият е на 22 ноември в Гургл (Австрия).

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
2
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
3
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
5
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
6
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
5
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Спорт

Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини
Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини
Женският ни национален отбор продължава в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 Женският ни национален отбор продължава в квалификациите за ЕвроБаскет 2027
Чете се за: 00:22 мин.
Мондиал 2026: Нидерландия се класира директно, България с последен шанс за точка срещу Грузия Мондиал 2026: Нидерландия се класира директно, България с последен шанс за точка срещу Грузия
Чете се за: 00:30 мин.
Олимпийският огън тръгва на път към Милано 2026 Олимпийският огън тръгва на път към Милано 2026
Чете се за: 01:20 мин.
Екстремно планинско колоездене в Източните Родопи Екстремно планинско колоездене в Източните Родопи
Чете се за: 00:17 мин.
Дронбол – футбол с дронове вместо играчи Дронбол – футбол с дронове вместо играчи
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Чете се за: 04:25 мин.
Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент? Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Референдумът за еврото: Според Конституционния съд Киселова е...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ