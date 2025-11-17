Историческа победа за Бразилия, стабилен старт за Алберт Попов в първия слалом за сезона

Новият сезон в Световната купа по алпийски ски започна с изненада, която влезе в историята. Лукас Пинейро Бротен спечели първия слалом в Леви (Финландия) и донесе първа победа за Бразилия в този спорт. Той финишира за 1:50.72 минути и показа, че ще бъде една от големите фигури през сезона.

Нашият най-добър слаломист Алберт Попов също стартира стабилно. След първия манш беше 22-ри, а в крайна сметка завърши 23-ти с време 1:53.01 минути, само 2.29 секунди зад победителя. Вторият българин в надпреварата, Калин Златков, отпадна в първото спускане.

Олимпийският шампион Клеман Ноел (Франция) се класира втори, а финландецът Едуард Халберг зарадва местната публика с първи подиум в кариерата си, след като тръгна с 29-ти стартов номер.

Голямото разочарование беше Хенрик Кристоферсен – носител на Малкия кристален глобус в дисциплината, който остана едва 13-и.

След старта в Леви Бротен дели първото място в генералното класиране със звездата Марко Одермат и двамата имат по 100 точки. Предстоят още 11 слалома, а следващият е на 22 ноември в Гургл (Австрия).