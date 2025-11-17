БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
мечки засечени балкана сопот калофер
Слушай новината

По разпореждане на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) са осигурени денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка, съобщават от ведомството.

От миналия петък екипи на ДГС „Карлово“ извършват постоянни обходи през деня и през нощта в района, в който е забелязано животното. Целта е предотвратяване на инциденти и гарантиране на спокойствието на гражданите. До момента не са регистрирани нови наблюдения на мечката.

МЗХ напомня на гражданите да не оставят храни на открити места, които могат да привлекат диви животни. През този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници в подготовка за зимния период, което увеличава риска от навлизане в населени места.

В случай, че мечката се появи отново, приоритет е нейното безопасно прогонване от населеното място, подчертават от МЗХ.

До момента животното не е нанесло щети. При евентуални доказани набези на територията на населено място и при невъзможност за овладяване на ситуацията, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван единствено от упълномощени специалисти.

#патрули #карлово #мечка #МЗХ

Последвайте ни

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
2
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
5
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
6
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Регионални

Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес
Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за и.ф. кмет на Община Варна за днес
След опасното селфи в София: Какви мерки предприемат институциите? След опасното селфи в София: Какви мерки предприемат институциите?
Чете се за: 02:35 мин.
Задържаха ученик, разпространявал опиат за вейпове сред съучениците си Задържаха ученик, разпространявал опиат за вейпове сред съучениците си
Чете се за: 01:22 мин.
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ) Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
Над 20 мечки са засечени в Балкана между Сопот и Калофер Над 20 мечки са засечени в Балкана между Сопот и Калофер
Чете се за: 01:47 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“ Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“
Чете се за: 05:02 мин.

Водещи новини

ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ