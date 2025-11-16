БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа

Чете се за: 02:00 мин.
Алпийски ски
Победата в Леви отиде при Лукас Пинейро Бротен.

Алберт Попов
Снимка: БГНЕС
Българинът Алберт Попов се класира на 23-о място в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия), а Лукас Пинейро Бротен спечели състезанието с резултат 1:50.72 минути, постигайки първа победа за Бразилия в Световната купа.

Попов, който беше 22-и след първия манш, с време 55.99 секунди, се нареди 23-и с общо време от 1:53.01 минути, на 2.29 секунди зад Пинейро Бротен. Другият българин в надпреварата Калин Златков отпадна в първия манш.

Роденият в Норвегия бразилец Лукас Пинейро Бротен беше най-бърз и при първото спускане, а въпреки че допусна леки неточности във втория манш. На втора позиция се нареди олимпийският шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), с изоставане от 0.31 секунди.

Представителят на домакините Едуард Халберг, който участва с 29-и стартов номер, зарадва финландските зрители с първи подиум в кариерата си. Той завърши трети, с изоставане от 0.57 секунди от времето на победителя.

Носителят на Малкия кристален глобус в дисциплината Хенрик Кристоферсен остана едва 13-и в Леви.

В генералното класиране за Световната купа Лукас Пинейро Бротен вече дели първото място с петкратният носител на трофея – швейцареца Марко Одермат, който спечели гигантския слалом в Зьолден в края на октомври. Двамата имат по 100 точки.

През новия сезон в Световната купа при мъжете са планирани общо 11 старта в слалома, а следващия кръг предстои в Гургл (Австрия) на 22 ноември.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Алберт Попов

