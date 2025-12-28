Миньор 2015 отблъсна щурма на Левски

Миньор 2015 подхвана положителна серия в НБЛ. Момчетата на Ивица Вукотич надвиха Левски с 90:85 в мач от 14-ия кръг. В зала "Борис Гюдеров" отборът от Перник държеше съдбата си в свои ръце, но трябваше да трепери в края, когато удържа "сините" и това бе достатъчно да спечели за втори пореден път в шампионата.

За "чуковете" се завърна Лазар Станкович, но отсъстваше Константин Паисиев. Столичният тим пък бе без Златин Георгиев.

"Жълто-черните" се придвижиха до петата позиция в подреждането със 7 успеха и 6 поражения, а "сините" са 2 победи и 11 загуби, което ги прави десети. На 4 януари (неделя) Миньор ще има гостуване на Спартак Плевен. От своя страна Левски почива в следващия кръг.

Домакините не се забавиха да ударят първи и да вземат нещата в свои ръце, като ключов роля изиграха Джордан Тали, Алекс Уандие и Игор Кесар. Въпреки усилията, които дойдоха чрез Марио Боянов, Момчил Кадиев и Димитър Маринчешки, гостите не успяха да дадат отпор и „чуковете“ се откъснаха със 7 точки след 10 минути игра.

Монтейвиъс Мърфи и Кесар взеха нещата в свои ръце на старта на втората част, а двуцифрената разлика не закъсня. Александър Александров и Маринчешки показаха, че „сините“ не са готови да се предадат, но „жълто-черните“ имаха повече аргументи в нападение и оформиха 50:42 в своя полза на голямата почивка.

Васил Попов, Кесар и Уандие се развихриха за начало на второто полувреме, което за пореден път доведе до двуцифрен аванс в полза на отбора от Перник. Макар че Маринчешки напомни за себе си, Лазар Станкович отвърна на предизвикателството и домакините се изстреляха с 13 точки в края на предпоследния период.

Успешни стрелби зад дъгата на Лъчезар Тошков и Попов запазиха статуквото на старта на финалната десетка. Столичният тим отново не сведе галва, възползвайки се от активизирането на Кадиев, Маринчешки и Александров, за да стопи изоставането си до минус една. Последва по размяна на един наказателен удар, а в последните 11 секунди Тошков не сбърка за плюс 3 в полза на „чуковете“. Атака по-късно Боянов сгреши, а Тошков отново не трепна от линията за изпълнение на наказателни удари и това бе всичко.

Игор Кесар бе над всички за Миньор с 22 точки и 7 борби. Васил Попов наниза 15 точки, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Лъчезар Тошков отбеляза 13, Алекс Уандие приключи с 11.

Димитър Маринчешки се отличи за Левски с 22 точки и 10 борби. Александър Александров реализира 18, Момчил Кадиев (7 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции) и Марио Боянов вкараха по 11.