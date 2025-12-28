БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Миньор 2015 отблъсна щурма на Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

"Чуковете" потрепериха срещу "сините", но подхванаха серия в НБЛ.

миньор 2015 отблъсна щурма левски
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Миньор 2015 подхвана положителна серия в НБЛ. Момчетата на Ивица Вукотич надвиха Левски с 90:85 в мач от 14-ия кръг. В зала "Борис Гюдеров" отборът от Перник държеше съдбата си в свои ръце, но трябваше да трепери в края, когато удържа "сините" и това бе достатъчно да спечели за втори пореден път в шампионата.

За "чуковете" се завърна Лазар Станкович, но отсъстваше Константин Паисиев. Столичният тим пък бе без Златин Георгиев.

"Жълто-черните" се придвижиха до петата позиция в подреждането със 7 успеха и 6 поражения, а "сините" са 2 победи и 11 загуби, което ги прави десети. На 4 януари (неделя) Миньор ще има гостуване на Спартак Плевен. От своя страна Левски почива в следващия кръг.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Домакините не се забавиха да ударят първи и да вземат нещата в свои ръце, като ключов роля изиграха Джордан Тали, Алекс Уандие и Игор Кесар. Въпреки усилията, които дойдоха чрез Марио Боянов, Момчил Кадиев и Димитър Маринчешки, гостите не успяха да дадат отпор и „чуковете“ се откъснаха със 7 точки след 10 минути игра.

Монтейвиъс Мърфи и Кесар взеха нещата в свои ръце на старта на втората част, а двуцифрената разлика не закъсня. Александър Александров и Маринчешки показаха, че „сините“ не са готови да се предадат, но „жълто-черните“ имаха повече аргументи в нападение и оформиха 50:42 в своя полза на голямата почивка.

Васил Попов, Кесар и Уандие се развихриха за начало на второто полувреме, което за пореден път доведе до двуцифрен аванс в полза на отбора от Перник. Макар че Маринчешки напомни за себе си, Лазар Станкович отвърна на предизвикателството и домакините се изстреляха с 13 точки в края на предпоследния период.

Успешни стрелби зад дъгата на Лъчезар Тошков и Попов запазиха статуквото на старта на финалната десетка. Столичният тим отново не сведе галва, възползвайки се от активизирането на Кадиев, Маринчешки и Александров, за да стопи изоставането си до минус една. Последва по размяна на един наказателен удар, а в последните 11 секунди Тошков не сбърка за плюс 3 в полза на „чуковете“. Атака по-късно Боянов сгреши, а Тошков отново не трепна от линията за изпълнение на наказателни удари и това бе всичко.

Игор Кесар бе над всички за Миньор с 22 точки и 7 борби. Васил Попов наниза 15 точки, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Лъчезар Тошков отбеляза 13, Алекс Уандие приключи с 11.

Димитър Маринчешки се отличи за Левски с 22 точки и 10 борби. Александър Александров реализира 18, Момчил Кадиев (7 овладени под двата ринга топки и 10 асистенции) и Марио Боянов вкараха по 11.

#НБЛ 2025/2026 #БК Миньор 2015 #БК Левски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Баскетбол

Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ
Академик привлече нов чуждестранен баскетболист Академик привлече нов чуждестранен баскетболист
Чете се за: 01:22 мин.
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО) Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 04:47 мин.
Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015 Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015
Чете се за: 04:02 мин.
Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия
Чете се за: 01:17 мин.
Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ