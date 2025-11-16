БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов успех за България на Световното по скокове на батут

Деца
три финала българия световното първенство скокове батут младежи девойки памплона
България си осигури три нови финала на Световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания. Най-силно се представи Преслава Пенчева, която се класира сред най-добрите осем при 14-годишните с резултат 95.230 точки и зае второ място в пресявките. Александра Вакарелска, Цветелина Йоргова и Кристина Колева също се наредиха сред първите 25 състезателки, а при момчетата Александър Рачев завърши 21-и.

В синхронните скокове Пенчева и Йоргова отново впечатлиха, като си осигуриха място във финала с резултат 44.920 точки. При 12-годишните Никол Филипова и Елена Михайлова също стигнаха до финалите и ще спорят за медали. Българските млади таланти показват, че страната ни има силно бъдеще в този динамичен и зрелищен спорт.

