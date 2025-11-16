Нов успех за България на Световното по скокове на батут

България си осигури три нови финала на Световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания. Най-силно се представи Преслава Пенчева, която се класира сред най-добрите осем при 14-годишните с резултат 95.230 точки и зае второ място в пресявките. Александра Вакарелска, Цветелина Йоргова и Кристина Колева също се наредиха сред първите 25 състезателки, а при момчетата Александър Рачев завърши 21-и.

В синхронните скокове Пенчева и Йоргова отново впечатлиха, като си осигуриха място във финала с резултат 44.920 точки. При 12-годишните Никол Филипова и Елена Михайлова също стигнаха до финалите и ще спорят за медали. Българските млади таланти показват, че страната ни има силно бъдеще в този динамичен и зрелищен спорт.