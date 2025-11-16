Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград

Окръжният съд в Хасково остави в ареста жена и двама мъже, обвинени в отвличане на 21-годишна жена от Симеоновград.

Случаят е от петък сутринта, когато младата жена била натикана насила в кола в Свиленград. Сигнал за похищението подал приятелят на жената, а часове по-късно тя бе открита с похитителите си в свиленградското село Мустрак. Момичето е скубано и удряно.

Съдът наложи на 27-годишния Костадин Николов, с когото отвлечената е имала отношения преди време, на 44-годишната Петя Даймянова и на 40-годишния Валентин Маринов мярка „задържане под стража”. Те са обвинени в отвличане, като съизвършители.

И тримата са осъждани, като последният е реабилитиран. Николов и Даймянова излезли от затвора миналата година.

Според съда има опасност обвинените да се укрият. По делото са представени изцяло негативни характеристични данни за тях по местоживеене. Тежестта на повдигнатите обвинения и съдебното минало на всеки един от тримата обуславят налична опасност, както да се укрият, така и да извършат престъпление, са мотивите на съда. Наложената най-тежка мярка може да се обжалва пред Апелативния съд в Пловдив.