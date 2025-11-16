Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР)

Масови протести избухнаха в мексиканската столица против президента Клаудия Шейнбаум. Ранени са най-малко 120 души, от които 100 са полицаи. Арестувани са 20 души за кражба и побой.

Какво предизвика хаоса?

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Хиляди протестиращи в Мексико разрушиха бариерата, която пази Националния дворец - резиденцията на президента Шейнбаум. Шествието е организирано от млади активисти от поколение "Зет", родени между 1997 и 2010 г., които протестират срещу липсата на действия против организираната престъпност и против политическите убийства. Според управляващите демонстрациите са финансирани от крайнодясната опозиция.

Клаудия Шайнбаум, президент на Мексико: "Твърди се, че това е поход на младите, но всъщност имаше много малко млади хора. С насилие те бутаха огради и чупиха прозорци. Ние казваме „не“ на насилието. Ако не сте съгласни с нещо, трябва да демонстрирате мирно."

Демонстрантите носеха лозунги с надпис „Ние сме Карлос Манцо“. Това е името на кмета на град Уруапан, който беше убит по време на фестивал. Манцо беше явен противник на картелите и трафика на наркотици.

Мануел Мартинес, демонстрант: "Дойдохме заради случилото се с Карлос Манцо. Не можем да бъдем в ръцете на държава, управлявана от престъпност."

Рейтингът на одобрение на президента Шейнбаум продължава да е 70%. Критиките към нея обаче растат и заради неодобрението от съседните страни.

Конгресът на Перу гласува да я обяви за персона нон-грата, след като Шейнбаум даде убежище на бивш перуански премиер, срещу когото са повдигнати обвинения за опит за преврат през 2022 година.