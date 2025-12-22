БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италиански съд отказа да върне децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората

Италиански съд отказа да върне децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
Съдът в италианския град Акуила, област Абруцо, отхвърли жалбата на британско-австралийска двойка, срещу решението трите им деца да бъдат настанени в дом за непълнолетни, лишени от родителски грижи, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Австралийката Катрин Бирмингам и британският ѝ съпруг Нейтън Тревалиън са отглеждали децата в къща без електричество и течаща вода в гора близо до село Палмоли, област Абруцо.

През октомври съдът постанови, че децата на двойката трябва да отидат в дом и в момента те живеят в такъв във Васто, където майката може да бъде с тях за определено време през деня.

Миналия месец двойката се съгласи временно да се премести във фермерска къща, построена от местен ресторантьор, докато собственият им дом бъде ремонтиран, и по този начин бъдат подпомогнати в процеса на връщане на попечителството.

Решението децата да бъдат настанени в дом предизвика критики от страна на правителството. Министърът на правосъдието Карло Нордио го нарече „сериозно“ и нареди проверка, а вицепремиерът и министър на устойчивата инфраструктура и транспорта Матео Салвини го сравни с отвличане.

