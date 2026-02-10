Италия е олимпийски шампион в смесената щафета в шорттрека в Милано/Кортина

Италия спечели смесената щафета в шорттрека на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Италианците в състав Елиза Конфортола, Ариана Фонтана, Томас Надалини и Пиетро Сигел финишираха първи с време 2 минути 39,019 секунди пред своя публика в Милано.

Канада завърши втори (2:39,258), а трети останаха белгийците (2:39,353).

Звездата на италианския състав Ариана Фонтана спечели 12-ия си олимпийски медал и трети златен медал на шестите си зимни игри, с което удължи рекорда си за най-титулуваната състезателка в шорттрека за всички времена. Фонтана и италианският отбор доминираха във финала за радост на шумната домакинска публика в първия финал в шоттрека на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Фонтана даде преднина на италианците, а Пиетро Сигел на последен пост задържа аванса и финишира първи, завъртайки се назад, с което направи победата на Италия още по-атрактивна. Това е първата олимпийска победа на италианския отбор в смесената щафета. Тази дисциплина беше въведена за първи път на Олимпийските игри през 2022 г.

Квартетът на Нидерландия спечели финал "Б" с нов олимпийски рекорд от 2:35,537 минути.