Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна

Ивайло Мирчев от "Демократична България" коментира утрешното заседание на ОИК-Варна, на което ще бъде разгледано бъдещето на арестувания кмет на морската ни столица Благомир Коцев.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": "Хубавото от цялото това нещо е, че лъсна истинското желание на това мероприятие и то е Благомир Коцев да бъде отстранен като кмет. Това, което ние искаме, е справедливост. Ако някой е грешил, нека той да получи справедлив съд и така трябва да бъде. Нека обаче да отиде при семейството си, защото да го държиш в карцера с болни хора в студа не е най-цивилизованото отношение. Нямам никакво съмнение, че зад това нещо стои управляващият дует Бойко Борисов - Делян Пеевски. И целта е да се отиде във Варна на избори. Това, което обаче те не знаят, че ние ще им дадем отпор."