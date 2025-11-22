БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Когато рисунките говорят за живота:Изложба за безопасно шофиране в Пловдив

от БНТ , Репортер: Таня Матева
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Пловдив се включва в инициативата за безопасно поведение на пътя

Кампанията "Шофирай със сърце и разум" гостува в Пловдив с изложба и демонстрации за безопасно поведение на пътя. Събитието се организира от Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта".

Благотворителната изложба представя 18 финалисти от националния конкурс „Шофирай със сърце и разум“. Това са деца и младежи от цяла България, които чрез картините си отправят послание за внимание и грижа за живота.

В изложбата са включени и две допълнителни творби, посветени на Ани и Явор – млади влюбени, чиито животи бяха отнети от 18-годишен шофьор, докато пресичаха на пешеходна пътека в София. Представена е рисунка на Ани от серията „Очи, които виждате зад мен“ и фотография на Явор, озаглавена „Времето не чака“.

Освен изложбата, днес ще се проведат и различни активности за пътна безопасност.

Десислава Малчева, председател на фондация "Ани и Явор: Ключът на любовта": "Претворихме днес откриването на изложбата днес в ден на пътната безопасност наши партньори ще предложат алкоочила за младите хора, за да могат с тази демонстрация да разберат забавянето на реакциите, промяната на координацията и колко е важно да знаем, че трябва да има нулева толерантност към алкохол, когато шофираме. БЧК ще бъдат с нас ,за да демонстрираме и да учим хората как можем да помогнем при настъпване на ПТП. Виртуален симулатор с реално кормило и екран и очила, които ще прехвърлят всеки, който би искал да шофира във виртуална среда на пътя, за да усетим рисковете в една защитена среда."

