Когато рисунките говорят за живота:Изложба за безопасно шофиране в Пловдив

Кампанията "Шофирай със сърце и разум" гостува в Пловдив с изложба и демонстрации за безопасно поведение на пътя. Събитието се организира от Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта".

Благотворителната изложба представя 18 финалисти от националния конкурс „Шофирай със сърце и разум“. Това са деца и младежи от цяла България, които чрез картините си отправят послание за внимание и грижа за живота.

В изложбата са включени и две допълнителни творби, посветени на Ани и Явор – млади влюбени, чиито животи бяха отнети от 18-годишен шофьор, докато пресичаха на пешеходна пътека в София. Представена е рисунка на Ани от серията „Очи, които виждате зад мен“ и фотография на Явор, озаглавена „Времето не чака“.

Освен изложбата, днес ще се проведат и различни активности за пътна безопасност.