БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните политики са приоритети на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
румен петков
Слушай новината

Румен Петков, лидер на АБВ, коментира редица въпроси, свързани с енергетиката, международната политика и бюджетната политика на България в "Денят започва с Георги Любенов“. Той даде критичен анализ на ситуацията в Украйна, санкциите срещу Русия и ролята на особеният управител на български компании.

Петков засегна темата за мирния план за Украйна и действията на европейските лидери:

„Решението е незабавно преустановяване на военните действия и спиране на смъртта. Фон дер Лайен се държи като извънреден и пълномощен посланик на смъртта. Това не го ли виждаме? Ние постоянно излизваме пари, постоянно изливаме оръжия. Ако Минските споразумения бяха влезли в сила, този въпрос отдавна щеше да е забравен“, коментира Румен Петков.

По думите му европейските съвети към Зеленски да не приема планове за мир водят до продължаване на войната:

„ Е, те веднъж го посъветваха и той срина минските споразумения, които бяха договорени. В Истанбул беше постигнато разбирателството. И същите тези хора или техните предшественици го посъветваха да продължи войната. И войната и смъртта продължават.“

Петков изтъкна, че въпросът за сигурността на доставките на гориво и защитата на българския интерес е централен за държавата. Петков подчерта значението на ролята на особеният управител на "Лукойл България":

"Аз се надявам този наш особен управител в Бургас да не допусне стъпки и действия, които да поставят под съмнение нашия български интерес там", обясни Румен Петков.

Той коментира и думите на енергийния министър, че криза няма и че бензин, дизел и авиационно гориво има.

" Преодоляна криза, след като сме вдигнали цените с 10-15 стотинки - Бай Пешо сигурно не е чак така ентусиазиран по този начин. Този особен управител трябва да гарантира доставките на нефта."

Според него у нас е най-евтиното и качествено гориво.

По отношение на протестите Петков изрази скептицизъм и направи ироничен коментар за планираните окупации:

„Извинявайте? Ще окупираме нещо, което не работи вторник. Това е интересна идея. Това все едно да окупираме градската баня в Плевен, която е затворила преди 40 години... Защо го не окупирахме в неделя? Също е вариант. Ем, почиваме ден, повечето хора ще изгледат на разходка“, коментира Петков.

Той коментира и бюджета и социалните политики и изтъкна постиженията на "БСП - Обединена левица" в бюджета:

„Искам да откроя, че в този бюджет, ние като "БСП - Обединена левица" постигнахме няколко неща. Но този акт с майчинството, втората година майчинство, възможността за майката, като се върне на работа да получава по-големи средства, това е сериозна стъпка. Тя няма да реши въпроса, но е сериозна стъпка. Повишаването на минималната работна заплата, повишаването на средната работна заплата. Няма как всички да са доволни от един бюджет.“

Последвайте ни

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
2
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
3
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
4
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Украйна - на 28 крачки от мира?
5
Украйна - на 28 крачки от мира?
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
6
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
Чете се за: 04:50 мин.
Николай Денков: Планира се дългът на България да се увеличи от 24% на 36% в рамките на 4 години Николай Денков: Планира се дългът на България да се увеличи от 24% на 36% в рамките на 4 години
Чете се за: 07:17 мин.
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво
Чете се за: 05:55 мин.
Избирателната комисия във Варна се събира в неделя за възможно прекратяване на пълномощията на Коцев Избирателната комисия във Варна се събира в неделя за възможно прекратяване на пълномощията на Коцев
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 л/кв.м
Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Чете се за: 04:07 мин.
Политика
Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продължават протестите срещу разширяването на зоните за паркиране в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ