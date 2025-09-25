Ивайло Мирчев и Делян Пеевски си размениха задочно остри реплики. Депутатът от ПП-ДБ написа пост в социалната мрежа Фейсбук с предупреждение, че "голямото "Д" е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН".

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отговори, че "ПП-ДБ" искат да взривят гражданския мир.

Ето и какво написаха те:

Ивайло Мирчев: Голямото "Д" е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН. Въвел е квоти по общини, които се очакват да бъдат стоварени в центъра на София около 14 часа. Протестът се организира от БОЕЦ, а голямото "Д" решил да прави контрапротест и да брани чисто новата партийна сграда. Сценарият зловещо напомня на аналогичния опит, който пробваха преди 5 г. в Росенец - десетки автобуси с български турци, за да се стигне до ескалация, сблъсъци и остра криза. Ние ще сме на протеста на БОЕЦ и призоваваме всички да го подкрепят. Не трябва да се влиза в сценария на Пеевски за сблъсъци.