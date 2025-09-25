БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивайло Мирчев и Делян Пеевски си размениха задочно остри реплики

Ивайло Мирчев и Делян Пеевски си размениха задочно остри реплики. Депутатът от ПП-ДБ написа пост в социалната мрежа Фейсбук с предупреждение, че "голямото "Д" е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН".

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отговори, че "ПП-ДБ" искат да взривят гражданския мир.

Ето и какво написаха те:

Ивайло Мирчев: Голямото "Д" е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН. Въвел е квоти по общини, които се очакват да бъдат стоварени в центъра на София около 14 часа. Протестът се организира от БОЕЦ, а голямото "Д" решил да прави контрапротест и да брани чисто новата партийна сграда. Сценарият зловещо напомня на аналогичния опит, който пробваха преди 5 г. в Росенец - десетки автобуси с български турци, за да се стигне до ескалация, сблъсъци и остра криза. Ние ще сме на протеста на БОЕЦ и призоваваме всички да го подкрепят. Не трябва да се влиза в сценария на Пеевски за сблъсъци.

Делян Пеевски: "ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир! Няма да стане! Нашата мисия са хората и техният дневен ред! Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения.
Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента!

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници.
Призоваваме всички наши симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било!

Защото това е истинското лице на ПП-ДБ - те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици!

Те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ!

Това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове! Това е дневният ред на хората!

И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това!

Затова "ДПС-Ново начало" ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия!".

