Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ изрази сериозни съмнения относно назначението на Румен Спецов за особен управител на рафинерията "Лукойл". Според Мирчев начинът, по който е избран, е неправилен и не отговаря на стандартите за прозрачност.

„Румен Спецов е назначен от Асен Василев за шеф на НАП – да събира данъците. Дали той става за ръководител на рафинерията, имам дълбоки съмнения. Най-малкото защото искахме по съвсем друг начин да се подходи. Нашето предложение беше да се пита ЕК евентуално да се направи конкурс за тази длъжност. Той може да се направи бързо, включително може да има изслушване в парламента“, обясни Мирчев.

По думите му, назначението на Спецов е взето от ограничен кръг хора близки до управлението на страната, без обществено обсъждане.

„Когато трябва да се избере кой да управлява всички потоци в най-голямата българска компания, най-голямата в Югоизточна Европа, няколко души, близки до главното Д на държавата, се събират да изберат кой да бъде той, което според нас е неправилно“, коментира той.

Той критикува, че правителството чак на третата седмица от кризата с „Лукойл“ е стигнала до решението за особен управител на рафинерията, а от ПП-ДБ са го предложили още на първия ден.

„ПП-ДБ през 2023 година предложихме и беше приет закона за особения управител. Правителството можеше да го въведе веднага. Ако имаше забележки по закона и как да се оптимизира в парламента, но можеше особения управител да бъде въведен веднага. Защо се случва сега. Защо това е точно г-н Спецов са въпроси към самото правителство“, обясни Ивайло Мирчев.

При кризата, по думите на Мирчев, правителството не е провело закрито заседание с партиите, не е предоставило информация, не е обсъдило предложенията им и изцяло е липсвала комуникация относно наличните горива и плана за действие.