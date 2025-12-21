Иван Дончев с втора титла от държавното първенство по шорттрек

Иван Дончев завоюва втората си титла на Държавното първенство по шорттрек по дистанции, след като спечели златото на 1000 метра при мъжете. Надпреварата се проведе в Зимния дворец в София.



Състезателят на клуб Айс Пик финишира с време 1:40.658 минути, като изпревари своя съотборник Стефан-Александър Кюмюрджиев, който остана втори с 1:41.005. Третото място зае Асен Гюров от Ледени звезди с резултат 1:41.445.



При девойките доминацията на Ледени звезди бе пълна. Димитриа Николова спечели първото място на 1000 метра, а Лора Апостолова се нареди втора.



Успешно представяне записа и смесената щафета на Ледени звезди. В състав Асен Гюров, Даниел Кръстев, Димитриа Николова и Лора Апостолова тимът триумфира в дисциплината 2000 метра с време 3:28.017 минути.