БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Дончев с втора титла от държавното първенство по шорттрек

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата се проведе в Зимния дворец в София.

иван дончев отпадна четвъртфиналните репешажи 1000 световната купа шорттрек полша
Слушай новината

Иван Дончев завоюва втората си титла на Държавното първенство по шорттрек по дистанции, след като спечели златото на 1000 метра при мъжете. Надпреварата се проведе в Зимния дворец в София.

Състезателят на клуб Айс Пик финишира с време 1:40.658 минути, като изпревари своя съотборник Стефан-Александър Кюмюрджиев, който остана втори с 1:41.005. Третото място зае Асен Гюров от Ледени звезди с резултат 1:41.445.

При девойките доминацията на Ледени звезди бе пълна. Димитриа Николова спечели първото място на 1000 метра, а Лора Апостолова се нареди втора.

Успешно представяне записа и смесената щафета на Ледени звезди. В състав Асен Гюров, Даниел Кръстев, Димитриа Николова и Лора Апостолова тимът триумфира в дисциплината 2000 метра с време 3:28.017 минути.

#Държавно първенство по шорттрек #Иван Дончев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
3
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Още

Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч.
Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски" Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски"
Чете се за: 01:40 мин.
Гийом Де Мевиус поведе в рали Дакар след първия етап в Саудитска Арабия Гийом Де Мевиус поведе в рали Дакар след първия етап в Саудитска Арабия
Чете се за: 02:02 мин.
Люк Литлър защити световната си титла в дартса Люк Литлър защити световната си титла в дартса
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ