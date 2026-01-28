Иван Иванов: 100% от средствата за енергийна ефективност на блокове са спасени

Държавата успя да спаси 100% от предвидените средства за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по ПВУ. Това заяви на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

"С постановление на Министерския съвет за възлагане на дейността по саниране на жилищни блокове, одобрени по Плана за възстановяване и устойчивост, чрез мерките на Българската банка за развитие, държавата успя окончателно да спаси 100% от предвидените средства за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Именно тази част от Плана за възстановяване и устойчивост беше почти на 100% в риск в началото на мандата. Мярката беше договорена от правителството с Европейската комисия като част от преговорите за изменения на Плана за възстановяване и устойчивост."

Той обясни, че в резултат на диалога с Европейската комисия е договорено рисковите блокове да бъдат прехвърлени като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от Българската банка за развитие. По този начин се запазват всички средства, предвидени за саниране на жилищни сгради, в размер на 246 556 225 евро. Освен това се удължава срокът за изпълнение на ремонтните дейности, които вече могат да се извършват до 31 декември 2029 година.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Българската банка за развитие ще бъде прехвърлено санирането на 177 жилищни блока от етап 1 и всички 277 жилищни сгради, одобрени по етап 2.

"В рамките на новия режим, договорен с Европейската комисия, успяхме да постигнем и отпадането на изискуваното 20% съфинансиране от сдруженията на собствениците по етап 2. Така 100% от блоковете ще бъдат санирани безплатно за българските граждани, а събраните средства от етажните собственици по етап 2 ще останат на тяхно разположение."

Той уточни, че е важно хората да знаят, че няма да се кандидатства отново и че цялата документация ще бъде прехвърлена служебно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Българската банка за развитие.

Във връзка със зимната обстановка, Иванов обясни, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела всички необходими действия за осигуряване на нормалното зимно почистване на пътищата.