Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Иван Иванов: 100% от средствата за енергийна ефективност на блокове са спасени

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Държавата успя да спаси 100% от предвидените средства за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по ПВУ. Това заяви на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

"С постановление на Министерския съвет за възлагане на дейността по саниране на жилищни блокове, одобрени по Плана за възстановяване и устойчивост, чрез мерките на Българската банка за развитие, държавата успя окончателно да спаси 100% от предвидените средства за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Именно тази част от Плана за възстановяване и устойчивост беше почти на 100% в риск в началото на мандата. Мярката беше договорена от правителството с Европейската комисия като част от преговорите за изменения на Плана за възстановяване и устойчивост."

Той обясни, че в резултат на диалога с Европейската комисия е договорено рисковите блокове да бъдат прехвърлени като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от Българската банка за развитие. По този начин се запазват всички средства, предвидени за саниране на жилищни сгради, в размер на 246 556 225 евро. Освен това се удължава срокът за изпълнение на ремонтните дейности, които вече могат да се извършват до 31 декември 2029 година.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Българската банка за развитие ще бъде прехвърлено санирането на 177 жилищни блока от етап 1 и всички 277 жилищни сгради, одобрени по етап 2.

"В рамките на новия режим, договорен с Европейската комисия, успяхме да постигнем и отпадането на изискуваното 20% съфинансиране от сдруженията на собствениците по етап 2. Така 100% от блоковете ще бъдат санирани безплатно за българските граждани, а събраните средства от етажните собственици по етап 2 ще останат на тяхно разположение."

Той уточни, че е важно хората да знаят, че няма да се кандидатства отново и че цялата документация ще бъде прехвърлена служебно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Българската банка за развитие.

Във връзка със зимната обстановка, Иванов обясни, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела всички необходими действия за осигуряване на нормалното зимно почистване на пътищата.

#ПВУ #Иван Иванов #Министерски съвет

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Бобърът се завръща: След 150 години изчезване, видът отново се развива край река Черни Лом
Бобърът се завръща: След 150 години изчезване, видът отново се развива край река Черни Лом
Марката "Нашата България" няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев Марката "Нашата България" няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев
Чете се за: 00:42 мин.
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
Всички доставчици на атракционни услуги ще бъдат задължително регистрирани и застраховани Всички доставчици на атракционни услуги ще бъдат задължително регистрирани и застраховани
Чете се за: 02:22 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
6594
Чете се за: 02:22 мин.

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
