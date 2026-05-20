Иван Иванов сред шестимата финалисти за най-добър млад спортист на Европа

Българският тенисист Иван Иванов постигна нов значим успех, след като беше избран сред финалистите в 14-ото издание на наградите „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист.

От Европейски олимпийски комитети обявиха, че заради изключително силната конкуренция тази година до финалния етап достигат шестима спортисти вместо традиционните пет. Сред тях за първи път в лятното издание има и български представител.

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изрази задоволство от признанието:

„Радващо е, че за втори път номинираме български млад спортист и отново достигаме до финал. Постиженията на Иван Иванов се оценяват не само у нас, но и в цяла Европа“, заяви тя.

Младият тенисист вече привлече вниманието на спортната общественост, след като в рамките на една година триумфира както на „Уимбълдън“, така и на US Open при подрастващите.

Финалисти в 14-ото издание на наградата „Пьотр Нуровски“:

Иван Иванов (България) – тенис

Андреа Берисай (Черна гора) – таекуондо

Амалия Ковалиу (Румъния) – фехтовка

Руби Еванс (Великобритания) – художествена гимнастика

Алинка Инкер Мозер (Естония) – лека атлетика

Маруша Тереза Шеркези (Словения) – колоездене

Победителят ще бъде определен по време на 55-ата Генерална асамблея на ЕОК, която ще се проведе на 12 юни в Будапеща. Всички финалисти ще присъстват на официалната церемония, където освен отличия ще получат и финансови стимули за своето развитие.

Наградата "Пьотр Нуровски“ се връчва от 2011 година, като отличава най-обещаващите млади спортисти в Европа. През 2025 година Малена Замфирова донесе приза на България в зимното издание.