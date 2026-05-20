БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов сред шестимата финалисти за най-добър млад спортист на Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Българският тенис талант попадна в елитната селекция на наградите "Пьотр Нуровски“ на ЕОК

Иван Иванов сред шестимата финалисти за най-добър млад спортист на Европа
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенисист Иван Иванов постигна нов значим успех, след като беше избран сред финалистите в 14-ото издание на наградите „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист.

От Европейски олимпийски комитети обявиха, че заради изключително силната конкуренция тази година до финалния етап достигат шестима спортисти вместо традиционните пет. Сред тях за първи път в лятното издание има и български представител.

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изрази задоволство от признанието:
„Радващо е, че за втори път номинираме български млад спортист и отново достигаме до финал. Постиженията на Иван Иванов се оценяват не само у нас, но и в цяла Европа“, заяви тя.

Младият тенисист вече привлече вниманието на спортната общественост, след като в рамките на една година триумфира както на „Уимбълдън“, така и на US Open при подрастващите.

Финалисти в 14-ото издание на наградата „Пьотр Нуровски“:

Иван Иванов (България) – тенис
Андреа Берисай (Черна гора) – таекуондо
Амалия Ковалиу (Румъния) – фехтовка
Руби Еванс (Великобритания) – художествена гимнастика
Алинка Инкер Мозер (Естония) – лека атлетика
Маруша Тереза Шеркези (Словения) – колоездене

Победителят ще бъде определен по време на 55-ата Генерална асамблея на ЕОК, която ще се проведе на 12 юни в Будапеща. Всички финалисти ще присъстват на официалната церемония, където освен отличия ще получат и финансови стимули за своето развитие.

Наградата "Пьотр Нуровски“ се връчва от 2011 година, като отличава най-обещаващите млади спортисти в Европа. През 2025 година Малена Замфирова донесе приза на България в зимното издание.

#Иван Иванов тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия“
2
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
3
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
4
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Източна Германия
5
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
6
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Български тенис

Виктория Томова с победа в квалификациите на "Ролан Гарос"
Виктория Томова с победа в квалификациите на "Ролан Гарос"
Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг в Клагенфурт Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг в Клагенфурт
Чете се за: 00:52 мин.
Иван Иванов отпадна на „Чалънджър“ в Италия Иван Иванов отпадна на „Чалънджър“ в Италия
Чете се за: 01:42 мин.
Димитър Кузманов е на победа от основната схема на Чалънджър в Турция Димитър Кузманов е на победа от основната схема на Чалънджър в Турция
Чете се за: 00:42 мин.
Убедителна победа за Динко Динев на турнир в Турция Убедителна победа за Динко Динев на турнир в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Юлия Стаматова се класира за втория кръг в Сърбия Юлия Стаматова се класира за втория кръг в Сърбия
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гледат три законопроекта за промени в НПК НА ЖИВО: Депутатите гледат три законопроекта за промени в НПК
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Търговската сделка САЩ - ЕС: Компромис под заплахата на Тръмп за...
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Започва частичен ремонт през Кресненското дефиле: Очакват се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Решават за пускане на обходен маршрут на движението между Пампорово...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна срещата на Владимир Путин и Си Дзинпин в Пекин
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ