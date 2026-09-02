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Иван Иванов стартира убедително на "Чалънджър“ турнира в Майорка

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Спорт
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17-годишният българин даде само четири гейма на Максимъс Джоунс и си осигури среща със 152-рия в света Марк Лаял

иван иванов класира убедително четвъртфиналите гентофте
Снимка: БТА
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Иван Иванов започна с категорична победа участието си на турнира от сериите "Чалънджър“ в Майорка. 17-годишният български тенисист се наложи над тайландеца Максимъс Джоунс с 6:0, 6:4 за час и 15 минути и се класира за втория кръг.

Иванов, който участва в надпреварата с "уайлд кард“, доминираше напълно в откриващия сет срещу преминалия през квалификациите Джоунс. Българинът спечели 83% от точките при вкаран първи сервис и не предостави нито една възможност за пробив на съперника си.

В същото време Иванов три пъти спечели подаването на тайландеца и затвори първата част с впечатляващото 6:0 само за 28 минути.

Вторият сет предложи значително по-оспорвана битка. Иванов допусна първия си пробив в мача още в началото на частта и този път трябваше да преследва съперника си в резултата.

Българският талант обаче намери отговор в осмия гейм, когато върна пробива, след което спечели подаването си и поведе с 5:4. Джоунс сервираше за оставане в срещата, а Иванов достигна до два мачбола, които не успя да реализира. При третата възможност българинът сложи край на двубоя и оформи крайното 6:4.

Така Иванов продължава към втория кръг в Майорка, където го очаква по-сериозно изпитание. Негов съперник ще бъде 152-рият в световната ранглиста Марк Лаял от Естония.



#Чалънджър в Майорка #Иван Иванов тенис

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