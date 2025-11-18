БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Иван Иванов загуби на старта на турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
17-годишният варненец отстъпи на тенисист, който е с повече от 400 места пред него в световната ранглиста.

историческия финал тенисистите иван иванов александър василев прибират нас
Снимка: БГНЕС
Иван Иванов допусна загуба в първия кръг на турнира по тенис на клей в Анталия с награден фонд от 25 000 щатски долара. На старта на надпреварата 17-годишният варненец отстъпи с 2:6, 2:6 пред румънеца Николас Давид Йонел.

Младият български тенисист започна лошо срещата и допусна изоставане от 0:3 гейма, след като допусна два пробива. Шампионът от Уимбълдън и US Open при юношите върна единия от брейковете, за да намали до 2:3, но последваха нови три гейма на сметката на Йонел, който взе първия сет.

Във втория сет при резултат 2:1 гейма в своя полза българинът имаше три възможности за пробив. 23-годишният румънец, който е №523 в ранглистата - с повече от 400 места пред Иванов, обаче успя да се измъкне и да изравни за 2:2 гейма, а това се оказа и ключовият момент в срещата, тъй като до края Йонел не допусна да загуби нито един гейм повече.

Още от: Български тенис

Денислава Глушкова с победа в Ираклион, други две българки отпаднаха
Денислава Глушкова с победа в Ираклион, други две българки отпаднаха
Убедително начало за Маздрашки на турнир в Испания Убедително начало за Маздрашки на турнир в Испания
Чете се за: 01:55 мин.
Донски спечели първия си мач в основната схема на Чалънджър в Бергамо Донски спечели първия си мач в основната схема на Чалънджър в Бергамо
Чете се за: 01:05 мин.
Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Испания Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Испания
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Донски се класира за основната схема на тенис турнира на от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо Александър Донски се класира за основната схема на тенис турнира на от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо
Чете се за: 01:00 мин.
Виктория Томова запази своята позиция в световната ранглиста Виктория Томова запази своята позиция в световната ранглиста
Чете се за: 00:42 мин.

