Иван Иванов загуби на старта на турнир в Анталия

Иван Иванов допусна загуба в първия кръг на турнира по тенис на клей в Анталия с награден фонд от 25 000 щатски долара. На старта на надпреварата 17-годишният варненец отстъпи с 2:6, 2:6 пред румънеца Николас Давид Йонел.

Младият български тенисист започна лошо срещата и допусна изоставане от 0:3 гейма, след като допусна два пробива. Шампионът от Уимбълдън и US Open при юношите върна единия от брейковете, за да намали до 2:3, но последваха нови три гейма на сметката на Йонел, който взе първия сет.

Във втория сет при резултат 2:1 гейма в своя полза българинът имаше три възможности за пробив. 23-годишният румънец, който е №523 в ранглистата - с повече от 400 места пред Иванов, обаче успя да се измъкне и да изравни за 2:2 гейма, а това се оказа и ключовият момент в срещата, тъй като до края Йонел не допусна да загуби нито един гейм повече.