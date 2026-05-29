Иван Шишков: Започва ударно проектиране на цялостното трасе на Южната дъга на Софийския околовръстен път

От днес се започва ударно проектиране за завършване първо на проекта, а след това и на цялостното трасе, заяви Иван Шишков на брифинг в Министерския съвет по отношение на завършването на Югозападната дъга на Софийския околовръстен път.

Иван Шишков, регионален министър: "Софийският околовръстен път ни беше мечта. Имахме почти забравена процедура – ако сметнем, че 8 км се проектират 15 години, това е по половин километър на година проектиране. С много бавни темпове се стигна до това да бъде изискана оценка от Министерството на околната среда и водите."



Иван Шишков, регионален министър: "Синият участък е единственото реално проектиране, което е свършило по време на служебния кабинет. Червеното трасе е безпомощността да бъде намерено решение до този момент."

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "Дадохме зелена светлина за довършването на югозападната дъга на Софийския околовръстен път. Дава се възможност проектът да премине на следващ етап. Завършването на пътя беше част от нашата предизборна кампания. Към днешна дата имаме приключена процедура."

Кирилова подчерта, че проекта е започнал през 2000 г. и заради бездийствие от страна на държавата много процедури са загубили правна стойност.