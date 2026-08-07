Изабел Гозе спечели златото в плуването в открити води на 3 км на европейското първенство в Париж

Германската състезателка Изабел Гозе спечели злато в плуването в открити води за жени на три километра на европейското първенство по плувни спортове в Париж. Гозе водеше от старта до финала, за да завърши трасето за 6 минути и 41,0 секунди, побеждавайки унгарката Бетина Фабиан с 3,1 секунди. Италианката Джиневра Тадеучи грабна бронза.

Преди събитието имаше опасения относно качеството на водата в река Сена. Тренировката от предишния ден беше отменена, след като в реката беше забелязани маслени петна. Последните измервания на качеството на водата обаче показаха, че не са били превишени гранични стойности. След допълнителна проверка в петък сутринта състезанията бяха разрешени да се проведат.