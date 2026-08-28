Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е разпоредила проверка в Гложенския манастир "Свети Георги Победоносец" в област Ловеч, след съобщения, че в обителта се предоставят помещения и изхранване на посетители.
Сигналът е подаден от депутатите от "Възраждане" Георги Георгиев и Коста Стоянов.
От думите на здравния министър става ясно, че манастирът няма разрешение за подобна дейност:
"При направена справка в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържани от РЗИ-Ловеч, не беше установена регистрирана услуга, свързана с настаняване в Гложенския манастир на лица извън монасите, които живеят в него. Предвид гореизложеното, органите на Държавния здравен контрол не са извършвали инспекции на дейността на Гложенския манастир, включително и по отношение на предоставянето на подслон на поклонници и вярващи. С цел недопускане на риск за общественото здраве съм разпоредила проверка от РЗИ-Ловеч на изнесените в сигнала ви факти", каза министър Катя Ивкова по време на парламентарния контрол.