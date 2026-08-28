БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в...
Чете се за: 04:37 мин.
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по...
Чете се за: 02:17 мин.
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
Слушай новината

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е разпоредила проверка в Гложенския манастир "Свети Георги Победоносец" в област Ловеч, след съобщения, че в обителта се предоставят помещения и изхранване на посетители.

Сигналът е подаден от депутатите от "Възраждане" Георги Георгиев и Коста Стоянов.

От думите на здравния министър става ясно, че манастирът няма разрешение за подобна дейност:

"При направена справка в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържани от РЗИ-Ловеч, не беше установена регистрирана услуга, свързана с настаняване в Гложенския манастир на лица извън монасите, които живеят в него. Предвид гореизложеното, органите на Държавния здравен контрол не са извършвали инспекции на дейността на Гложенския манастир, включително и по отношение на предоставянето на подслон на поклонници и вярващи. С цел недопускане на риск за общественото здраве съм разпоредила проверка от РЗИ-Ловеч на изнесените в сигнала ви факти", каза министър Катя Ивкова по време на парламентарния контрол.

#здравният министър катя Ивкова #Гложенски манастир #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
1
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
3
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
4
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
5
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open
6
Григор Димитров се класира за основната схема на US Open

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Общество

БАБХ задържа фъстъци с високо съдържание на афлатоксини
БАБХ задържа фъстъци с високо съдържание на афлатоксини
"Нищо лошо не съм направила": Вижте кадри от задържането на активистката Гергана Петрова в Струмяни "Нищо лошо не съм направила": Вижте кадри от задържането на активистката Гергана Петрова в Струмяни
Чете се за: 04:35 мин.
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ОБЗОР) Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ОБЗОР)
Чете се за: 04:37 мин.
Премиерът Радев разпореди проверка по случая със задържаната гражданка в Струмяни Премиерът Радев разпореди проверка по случая със задържаната гражданка в Струмяни
Чете се за: 00:35 мин.
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
6659
Чете се за: 01:40 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“ Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“
Чете се за: 06:30 мин.

Водещи новини

България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента за отбрана SAFE
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
"Нищо лошо не съм направила": Вижте кадри от задържането на активистката Гергана Петрова в Струмяни "Нищо лошо не съм направила": Вижте кадри от задържането на активистката Гергана Петрова в Струмяни
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Хеликоптери и десетки огнеборци се борят с пожар в труднодостъпна местност в Славянка Хеликоптери и десетки огнеборци се борят с пожар в труднодостъпна местност в Славянка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Километрични задръствания в Кресненското дефиле и в двете посоки
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Случаят "Петрохан": Готови са още две от експертизите за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ