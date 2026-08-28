Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е разпоредила проверка в Гложенския манастир "Свети Георги Победоносец" в област Ловеч, след съобщения, че в обителта се предоставят помещения и изхранване на посетители.

Сигналът е подаден от депутатите от "Възраждане" Георги Георгиев и Коста Стоянов.

От думите на здравния министър става ясно, че манастирът няма разрешение за подобна дейност: