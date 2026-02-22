Избраха Конър МакДейвид за MVP на хокейния турнир

Конър МакДейвид бе избран за „Най-полезен играч“ (MVP) на турнира по хокей на лед в Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, въпреки че Канада остана със сребърните медали след поражението с 1:2 от САЩ във финала.

Капитанът на Едмънтън Ойлърс изигра впечатляващ турнир, в който записа 13 точки – два гола и 11 асистенции – само в шест срещи. Представянето му му донесе и място в идеалната шестица на надпреварата.

В нея попаднаха още вратарят на САЩ Конър Хелебък, защитниците Куин Хюз и Кейл Макар, както и нападателите Маклин Селебрини и Юрай Слафковски.

МакДейвид бе отличен и като „Най-добър нападател“, Хюз получи наградата за „Най-добър защитник“, а Хелебък – за „Най-добър вратар“, след като направи 41 спасявания във финалния сблъсък.

За САЩ златото е първо на Олимпийски игри от 1980-та година насам. Тимът триумфира и в надпреварата при дамите, отново след успех във финала над селекцията на Канада.