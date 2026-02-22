БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Норвегия спечели класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, България е на 28-а позиция

Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Норвегия спечели класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, България е на 28-а позиция
Норвегия спечели класирането по медали на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с рекордните 18 златни отличия и общо 41. Скандинавската държава добави 12 сребърни и 11 бронзови медала от 116 дисциплини в поредното си доминиращо представяне.

Йоханес Клаебо пренаписа книгата с рекорди, като грабна всичките шест златни медала в ски бягането и вече има рекордните 11 титли в кариерата си на Зимните игри. Йенс Офтебро завоюва злато и в трите дисциплини северна комбинация.

Норвегия преди това е печелила класиране по медали през 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 и 2022 година.

САЩ са втори с 12-12-9 и общо 33 отличия, а Нидерландия зае трето място с 10-7-3. Всички първи места на "оранжевите" дойдоха в бързото пързаляне и в шорттрека.

Домакините Италия завършиха на четвъртото място с най-доброто представяне в историята си - 10-6-14, като скиорка Федерика Бриньоне и състезателката по бързи кънки Франческа Лолобриджида взеха по два златни медала.

Германия остана извън челната тройка на пета позиция с резултат 8-10-8 и 19 от 26-е си отличия, спечелени в бобслея, шейните и скелетона.

Сред най-забележителните титли е златото на Лукас Пинейро Бротен в гигантския слалом - първи медал от Зимни игри за Бразилия и за цяла Южна Америка.

България заема 28-а позиция. Българските спортисти записаха второто си най-добро представяне на Зимни игри в историята бато брой спечелени медали. Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова спечелиха бронзови отличия, а родните атлети направиха още четири класирания в топ 10 в отделните дисциплини.

