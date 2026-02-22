БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест по улиците на Верона преди церемонията по закриването на Олимпийските игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Церемонията е от 21:30 ч. българско време и ще бъде излъчена на живо по БНТ 1 и БНТ 3!

Протест по улиците на Верона преди церемонията по закриването на Олимпийските игри
Снимка: БТА
Слушай новината

Стотици хора излязоха по улиците на Верона няколко часа преди церемонията по закриването на Олимпийските игри, за да протестират срещу разходите за жилища и екологичните проблеми, свързани със Зимните игри.

Церемонията, насрочена за 20:30 часа местно време, ще се проведе в древната римска арена във Верона. Митингът „Олимпиада? Не, благодаря“ беше организиран от университетски групи и асоциации, които се противопоставят на домакинството на събитие, което според тях не е от полза за горите, излива бетон върху „крехка земя“ и задълбочава социалното неравенство.

„Тук сме, за да защитим територията си от спекулации и от невъзможните разходи за посещение на събития“, каза Джанина Дал Боско, 76-годишна активистка, отбелязвайки, че билетите за церемонията по закриването струват около 400 евро.

На един транспарант пишеше: „По-малко игри за малцина, повече домове за всички“, съобщава агенция Ройтерс.

Много по-голяма демонстрация - събрала близо 10 000 души, се проведе в Милано в първия ден на Игрите и по-късно прерасна в насилие.

Свързани статии:

Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
Италианското олимпийско приключение ще завърши с грандиозен...
Чете се за: 00:30 мин.
#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
6
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Milano Cortina 2026

Церемония по закриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Церемония по закриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Как чехословашкото вълче Назгул се превърна в медийна звезда на Игрите в Милано/Кортина 2026 Как чехословашкото вълче Назгул се превърна в медийна звезда на Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 02:32 мин.
Игрите на обединението Игрите на обединението
Чете се за: 04:32 мин.
Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали
Чете се за: 03:30 мин.
Оправдаха ли очакванията в хокейния финал САЩ и Канада? Коментират специалистите Ценко Симов и Милчо Ненов Оправдаха ли очакванията в хокейния финал САЩ и Канада? Коментират специалистите Ценко Симов и Милчо Ненов
Чете се за: 01:45 мин.
Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:30 мин.
Европа
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица" Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ