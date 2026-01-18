БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Избраха Красимир Дунев за вицепрезидент на Балканската федерация по гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

За президент беше преизбран турчинът Суат Челен.

Красимир Дунев
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев беше избран за вицепрезидент на Балканската федерация по гимнастика. Олимпийският ни вицешампион на висилка от Игрите в Атланта получи доверието на 13 от 14-те страни членки на организацията (само Румъния не присъства) по време на конгреса на централата в Истанбул (Турция).

Заедно с Дунев за вицепрезидент беше избран и Марио Можник (Хърватия). За президент беше преизбран Суат Челен (Турция). Участниците в конгреса взеха решение членовете на Изпълнителния комитет да са четирима, а не двама, както беше досега.

До края на февруари страните членки ще подадат кандидатури за домакинство на Балканските първенства в различните гимнастически спортове за 2026 година, след което Изпълнителният комитет ще избере страните домакини.

#Българска федерация по гимнастика #Красимир Дунев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Почина актьорът Иван Несторов
3
Почина актьорът Иван Несторов
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
4
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
5
Президентска партия?
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
6
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
3
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Още

Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех
Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех
Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна
Чете се за: 02:12 мин.
Цеко Минев: Успехът е плод на дългогодишен труд Цеко Минев: Успехът е плод на дългогодишен труд
Чете се за: 02:45 мин.
Ема Айхер триумфира в Тарвизио Ема Айхер триумфира в Тарвизио
Чете се за: 00:57 мин.
Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира по спортна стрелба в София Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира по спортна стрелба в София
Чете се за: 01:25 мин.
Макграт оглави битката за малкия глобус след победа във Венген Макграт оглави битката за малкия глобус след победа във Венген
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ