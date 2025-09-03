БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руският президент Владимир Путин от Пекин: Готов съм да...
Чете се за: 00:07 мин.
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското...
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Изграждат мрежа от наземни генератори за борба с градушките

Чете се за: 02:50 мин.
У нас
започват огледи описване щети градушката новозагорско
Министерството на земеделието и храните започва подготовката за изграждане на мрежа от наземни генератори, използващи сребърен йодид за борба с градушките. Пилотната площадка ще бъде в гр. Карнобат, област Бургас, като предстои газовата инсталация да бъде одобрена от националните контролни институции и да служи като модел за следващите площадки. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов с представители на испанската противоградова защита.

Заместник-министърът информира, че е извършен задълбочен анализ на състоянието на противоградовата защита в страната.

"В рамките на проучването разгледахме добрите практики на Испания и Франция, където успешно се прилагат автоматични наземни генератори, управлявани дистанционно. На базата на анализа взехме решение подобна система да бъде внедрена и в България", обясни той.

По думите му ключов етап от процеса е правилното проектиране и изграждане на газовите инсталации за генераторите, които трябва да отговарят на националните нормативи. Опитът на Испания ще бъде ценен за изграждането на безопасна и ефективна мрежа, която да отговаря както на българските, така и на европейските стандарти.

Заместник-министър Капитанов поясни, че населените места, в чиято близост ще бъдат разположени останалите генератори, вече са определени.

"През октомври ще бъдат проведени срещи с местните власти и земеделските организации за уточняване на конкретните позиции. Целта ни е да изградим модерна и надеждна система от наземни генератори за противоградова защита в райони, където няма възможност да се прилагат ракетният и самолетният способ. По този начин ще осигурим спокойствие на стопаните и ще гарантираме опазването на техния труд", допълни той.

От своя страна испанските представители изтъкнаха предимствата от новия за България метод за борба с градушките и посочиха, че техният опит показва успешни действия при прилагането на противоградовата защита, които са в услуга на земеделските производители. По време на посещението си те ще проведат редица работни консултации с българските специалисти за борба с градушките.

На срещата присъстваха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" инж. Валери Ценов, представители на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.

#борба с градушките #МЗХ

