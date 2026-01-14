БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изкуствен интелект „слуша“ кога рибите са гладни

Израелски учени разработиха система с изкуствен интелект, която разпознава кога рибите са гладни, като анализира звуците, които те издават по време на хранене.

Екип от Националния център за морски култури в Ейлат и Израелския технологичен институт е създал алгоритми, които улавят специфичния звук, когато рибите отхапват храната си, и го отделят от фоновия шум. Така системата може в реално време да показва дали рибите са гладни, сити или под стрес.

Учените обясняват, че точното хранене е ключово за аквакултурите. Прекаленото хранене замърсява водата, а недохранването забавя растежа и разболява рибите. Новият метод помага да се избегнат тези проблеми.

Системата е автоматична, по-евтина и по-точна от досегашните практики и ще бъде представена в научно списание през март.

Според учените технологията може да се използва и при скариди и стриди, като открива признаци на стрес и агресия, което я прави обещаваща за по-устойчиво управление на аквакултурите.

