Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

Изплащането на пенсиите в клоновете на „Български пощи“ ще започне на 9 и ще завърши на 23 септември, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември.

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).