БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15-и

пенсии
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Изплащането на пенсиите в клоновете на „Български пощи“ ще започне на 9 и ще завърши на 23 септември, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември.

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).

#изплащане на пенсиите #пенсии

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
3
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
4
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
5
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
6
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
6
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...

Още от: Общество

"Аполония" с фокус върху младите таланти
"Аполония" с фокус върху младите таланти
Отиде си Кирил Кадийски Отиде си Кирил Кадийски
7549
Чете се за: 01:05 мин.
С поход до Черни връх отбелязаха 130-годишнината на Българския туристически съюз С поход до Черни връх отбелязаха 130-годишнината на Българския туристически съюз
Чете се за: 02:50 мин.
Българският туристически съюз празнува 130 години с концерт и шествие Българският туристически съюз празнува 130 години с концерт и шествие
Чете се за: 01:52 мин.
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в София
Чете се за: 02:02 мин.
Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР) Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и безотговорност дадоха отражение върху финансите на държавата Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и безотговорност дадоха отражение върху финансите на държавата
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Разбиха мрежа за трафик на кокаин в Европа - наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България Разбиха мрежа за трафик на кокаин в Европа - наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
След силното земетресение в Афганистан: Над 629 души са загинали,...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
10% нагоре: По-високи толтакси от днес
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
На фона на безводието - как ще започне учебната година в Плевен?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Ще има или не среща между Путин и Зеленски?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ