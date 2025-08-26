Израел: Силите ни атакуваха камера на Хамас

Израелската армия заяви, че силите ѝ са атакували камера на Хамас по време на удар в понеделник в Газа, при който бяха убити петима журналисти в болница "Насер" в Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, което предизвика остри реакции по целия свят.

"Първоначалното разследване разкри, че войници "са идентифицирали камера, поставена от Хамас в района на болница "Насер", използвана за наблюдение на дейността на израелските войски с цел насочване на терористични дейности срещу тях", пише армията в изявление, добавяйки, че войниците "са действали, за да елиминират заплахата, като са ударили и демонтирали камерата".