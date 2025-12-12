Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади бе задържана в Иран

Това съобщиха нейни поддръжници
Иранската полиция арестува носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади, съобщиха днес нейни привърженици, цитирани от Асошиейтед прес.
Фондация, която носи името ѝ, обяви, че Мохамади е била задържана, докато е посещавала паметник в чест на активист за човешките права, който наскоро е бил намерен мъртъв, а обстоятелствата около смъртта му са неизвестни.
За момента Иран не е коментирал въпроса за задържането на 53-годишната Мохамади.
Въпреки това нейни поддръжници от месеци предупреждават, че има риск Мохамади пак да бъде вкарана в затвора, след като през декември 2024 г. тя бе освободена по медицински причини. Въпреки че първоначално трябваше да бъде само за 3 седмици, освобождаването ѝ бе удължено, вероятно заради натиска от страна на активисти и западни държави върху Иран, които настояваха тя да бъде на свобода.
Мохамади продължи активистката си дейност, като организира протести и се изявяваше в медии от цял свят, включително участваше в демонстрация пред известния затвор "Евин" в Техеран, където излежаваше присъда.