Израел отвори ГКПП с Йордания - преминаването става при засилен контрол

Теодора Гатева
Той беше затворен през септември, когато шофьор, превозващ хуманитарна помощ към ивицата, откри огън и уби двама израелски военни

израел отвори гкпп йордания преминаването става засилен контрол
Снимка: БТА
Слушай новината

Израел отвори отново граничния пункт "Аленби" между окупирания Западен бряг и Йордания за преминаване на стоки и помощи за Газа.

Той беше затворен през септември, когато шофьор, превозващ хуманитарна помощ към ивицата, откри огън и уби двама израелски военни, преди да бъде застрелян от силите за сигурност.

Според официалните власти, наблюдението и контролът на преминаващите хора и товари ще бъде засилен, на място са назначени специални сили за сигурност.

Мостът Аленби е ключов маршрут за стоки между Йордания и Израел, както и за палестинците, които са решили да напуснат Газа.

