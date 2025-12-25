Изразителна победа за Адриан Андреев в Мароко

Българският тенисист Адриан Андреев започна с победа на единично участието си на турнира на червени кортове в Агадир (Мароко) с награден фонд 15 хиляди долара.

24-годишният български тенисист, който в момента е на 960-о място в света, победи Николас Гарсия Лонго (Аржентина) с 6:4, 6:0 за 80 минути.

Андреев преодоля пасив от 2:4, но след това взе десет поредни гейма и затвори срещата.

В спор за място на четвъртфиналите българинът, който е поставен под номер 7 в схемата на турнира, ще има за съперник участващия с "уайлд кард" представител на домакините Али Мисум.