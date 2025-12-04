БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изследване на "Мяра": Над 70% от българите подкрепят протестите

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Близо половината искат оставката на правителството, сочи проучването

Изследване на "Мяра": Над 70% от българите подкрепят протестите
Снимка: Архив
71,3% е подкрепата за протестите към този момент. Това показват данните от изследване на социологическата агенция "Мяра", проведено по метода „лице в лице“ с таблети между 27 ноември и 3 декември 2025 г. сред 803 пълнолетни български граждани.

От агенцията посочват, че това е сериозен дял, съизмерим с времето на протестите през 2020 г., например. 21,4% са срещу протестите, а 7,3% не могат да формират позиция.

Изследователската практика показва, че ако изследването е проведено изцяло след най-големия протест, то резултатите може да са и по-високи. 49,8% искат оставка на правителството, 32,6% не искат, а 17,6% се колебаят. Предсрочни избори са предпочитани от 48%, а отблъскват 35,8%. 16,2% не могат да формират позиция. Тези два индикатора са стандартна социологическа практика и се следят трендово, като показват поносимостта към различни управления в годините. Назад в месеците тези данни са публикувани в „Ютюб“ канала „Въпрос на мяра“. В идните седмици Центърът за анализи и кризисни комуникации и агенция „Мяра“ ще публикуват и нова информация по Индекса на обществено напрежение.

Подкрепата за протестите е разпространена практически в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите, а контрастно изглеждат електоратите на партиите в управляващата формация. Подкрепата за протестите е очевидно по-голяма от убедеността в различните перспективи след това – при оставка и предсрочни избори зоните на колебаещите се по-сериозни и още няма мнозинства над 50%.

Но дори и при видимото колебание, все повече натежава очакването за оставка и избори. Ако през пролетта, например, две пети са били срещу оставка, а над една трета – за оставка, в последните месеци местата плавно се разменят и вече 49,8% пълнолетни българи са за оставка, докато една трета са против. Останалите се колебаят. Сходен е трендът и при искането за избори – през пролетта 44,7% са срещу тях, а 31,5% са „за“, после идва плавно в месеците преобръщане до сегашната ситуация от 48%, които нямат проблем с нови избори, срещу 35,8% – които имат. В началото на мандата на това правителство се наблюдаваше обичайният начален кредит на доверие, а после – отново обичайният процес на ерозия на доверието, който, както и при много други правителства, довежда до преобладаващи желания за оставка. По-необичайното този път е по-скоро постепенното свикване с идеята и за предсрочни избори. Тази идея напоследък по традиция по-скоро отблъскваше – на фона на многото извънредни избори в последните години. Сега очевидно и това се променя.

Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 27 ноември и 3 декември 2025 гoдина сред 803 пълнолетни български граждани.

#проучване "Мяра" #протести

