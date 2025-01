Джак Дрейпър оцеля и срещу Александър Вукич за трета поредна петсетова победа в Мелбърн

Джак Дрейпър достигна четвъртия кръг на Australian Open, след като сломи съпротивата на Александър Вукич в пет сета - 6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (5), 7:6 (10-8) за малко над четири часа здрава битка.

15-ият в схемата Дрейпър започна лошо и бе пробит още в първия си сервис гейм, но навакса изоставането си и спечели частта с 6:4. В следващите две обаче Вукич стигна до успех, но загуби драматично четвъртия и петия. Първо, Дрейпър изравни след напрегнат тайбрек, а след това взе още един до 10 точки, за да последва петсетовите си успехи над Мариано Навоне и Танаси Кокинакис в първите два кръга.

