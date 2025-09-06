БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дария Великова и Алекса Каратанчева станаха вицешампионки на двойки на турнир в Сърбия

Спорт
Българките отстъпиха на лидерките в схемата.

Дария Великова Алекса Каратанчева
Снимка: Българска федерация по тенис
Слушай новината

Българките Дария Великова и Алекса Каратанчева загубиха на финала на двойки на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Великова и Каратанчева отстъпиха пред поставените под №1 представителки на домакините Андреа Обрадович и Наталия Сенич с 3:6, 1:6 за 64 минути.

Българките започнаха мача с пробив и взеха аванс от 2:0, след което сръбските тенисистки направиха обрат с пет поредни гейма - 5:2. От тук до края на двубоя Обрадович и Сенич доминираха и без проблеми стигнаха до крайния успех.

18-годишната Каратанчева и 21-годишната Великова все още нямат титла на двойки в състезание при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.

#Дария Великова #Алекса Каратанчева

