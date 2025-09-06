Стефан Цветков се срещна с Георги Чочев и Кирил Пиронков

Президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков проведе среща с Георги Чочев - вицепрезидент на БФТ, изпълнителен директор на ТК „Локомотив" (Пловдив) и организатор на мача за Купа „Дейвис" срещу Финландия и легендата на Кирил Пиронков – баща на Цветана Пиронкова, която е Спортист №1 на България за 2020 г. и една от най-добрите български тенисистки за всички времена.

Тримата обсъдиха страхотното представяне на Иван Иванов и Александър Василев на US Open, теми от българския и световния тенис и организацията на предстоящата през следващата седмица среща между България и Финландия от Световна група I на Купа „Дейвис".

Иван Иванов и Александър Василев заедно с Пьотр Нестеров, Александър Донски и Янаки Милев ще водят отбора в историческия за България мач от световното отборно първенство на 13 и 14 септември на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 часа, а в неделя в 11.00 часа. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК "Локомотив".