Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнир в Кайзери

Спорт
Поражение за българската тенисистка в Турция.

Снимка: БГНЕС
Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Евтимова и Вивиен Зандберг (Германия), поставени под №1, отстъпиха в драматичен двубой пред вторите в схемата Мария Ерасо (Колумбия) и Алана Субашич (Австралия) със 7:6(4), 2:6, 9:11 за 1:42 час.

Българката и германката взеха първия сет след тайбрек, но загубиха втория с 2:6 и съперничките им изравните резултата. В шампионския тайбрек Евтимова и Зандберг поведоха с 9:5, пропиляха четири мачбола, а Ерасо и Субашич направиха серия от 6:0 за обрата и за крайния успех.

38-годишната българка има 19 титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF, като последната от тях спечели в тандем с италианката Верена Мелис на надпревара от същия ранг в Анталия (Турция) през май миналата година.

