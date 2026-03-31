Джани Инфантино: Иран ще участва на световното първенство по план

Президентът на ФИФА увери, че тимът ще играе мачовете си в САЩ по програма

Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че Иран ще участва на световното първенство по футбол и ще изиграе срещите си в САЩ, както е предвидено по програма.

Новината беше обявена в Анталия, където Инфантино изгледа контролата на иранския тим срещу Коста Рика, спечелена с 5:0.

"Иран ще бъде на Мондиала. Ние сме тук за това. Поздравяваме ги, защото са много силен отбор. Много съм щастлив“, заяви Инфантино.

Той допълни, че е провел разговори с футболистите и треньорския щаб на иранския национален отбор и е получил уверение, че всичко протича по план.

"Видях отбора, говорих с играчите и със селекционера, така че всичко е наред“, каза още президентът на световната футболна централа.

По време на визитата си Инфантино се срещна и с местни официални лица, а преди контролата иранските футболисти позираха за отборна снимка със снимки на жертви от бомбардировка над училище в Минаб.


ТОП 24

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
2
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост
3
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено...
Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Борислав Михайлов
4
Българската национална телевизия променя програмата си в памет на...
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Сарафов за дисциплинарни нарушения
5
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от...
Гърция се подготвя за влошаване на времето заради бурята "Ерминио"
6
Гърция се подготвя за влошаване на времето заради бурята...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
3
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
4
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Световен футбол

Лас Вегас ще бъде домакин на Супербоул LXIII през 2029 година
Лас Вегас ще бъде домакин на Супербоул LXIII през 2029 година
Награждаване на България за победител на FIFA Series 2026 в Джакарта (ГАЛЕРИЯ) Награждаване на България за победител на FIFA Series 2026 в Джакарта (ГАЛЕРИЯ)
Марин Петков ознаменува представянето си с Играч №1 на FIFA Series 2026 в Джакарта Марин Петков ознаменува представянето си с Играч №1 на FIFA Series 2026 в Джакарта
Чете се за: 00:57 мин.
Винисиус поднови тренировки с Бразилия Винисиус поднови тренировки с Бразилия
Чете се за: 00:50 мин.
Повериха Испания - Египет на Георги Кабаков Повериха Испания - Египет на Георги Кабаков
Чете се за: 00:35 мин.
Сенегал победи Перу и демонстративно показа трофея от Купата на Африка Сенегал победи Перу и демонстративно показа трофея от Купата на Африка
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е неадекватно
Президентът Йотова: Подписването на споразумението в Киев е...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Вашингтон за войната в Близкия изток: Следващите дни са решаващи Вашингтон за войната в Близкия изток: Следващите дни са решаващи
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 04:42 мин.
Български футбол
Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър" Романът "Остайница" влезе в краткия списък на "Международен Букър"
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Унгарският министър Сиярто: Подслушването на разговорите ми е...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Митове за ваксината срещу морбили - псевдофакти и манипулации...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
ЕС затяга контрола: Ваканционните имоти „на тъмно“...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Николай Младенов: Споразумението с Украйна е резултат от усилията...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
