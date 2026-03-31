Джани Инфантино: Иран ще участва на световното първенство по план

Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че Иран ще участва на световното първенство по футбол и ще изиграе срещите си в САЩ, както е предвидено по програма.

Новината беше обявена в Анталия, където Инфантино изгледа контролата на иранския тим срещу Коста Рика, спечелена с 5:0.

"Иран ще бъде на Мондиала. Ние сме тук за това. Поздравяваме ги, защото са много силен отбор. Много съм щастлив“, заяви Инфантино.

Той допълни, че е провел разговори с футболистите и треньорския щаб на иранския национален отбор и е получил уверение, че всичко протича по план.

"Видях отбора, говорих с играчите и със селекционера, така че всичко е наред“, каза още президентът на световната футболна централа.

По време на визитата си Инфантино се срещна и с местни официални лица, а преди контролата иранските футболисти позираха за отборна снимка със снимки на жертви от бомбардировка над училище в Минаб.





