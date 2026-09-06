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Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Новината официално съобщи говорител на Международната федерация.

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Джани Инфантино ще се кандидатира за преизбиране за президент на ФИФА през март следващата година, обяви официално говорител на Международната федерация.

56-годишният швейцарец е подложен на сериозен натиск да подаде своята оставка, след като се опита да продаде дял от световните първенства на частни инвеститори.

Инфантино обаче е непреклонен и по всяка вероятност ще се изправи срещу претендент на вота, насрочен за март следващата година на Конгреса на ФИФА в Мароко.

Всички официални кандидатури трябва да бъдат подадени най-късно до 18 ноември.

"Президентът на ФИФА обяви през април, че ще се кандидатира за преизбиране през 2027 г. Разбира се, нищо не се е променило. Г-н Инфантино ще се кандидатира за нов мандат", стана ясно от кратко изявление на говорител на ФИФА.

Инфантино е подложен на атаки от вицепрезиденти на ФИФА в Азия, Европа и Северна Америка. Той беше изправен пред бойкот от УЕФА, който впоследствие беше оттеглен.

През последните седмици шефът на ФИФА използва пътуванията си, за да подчертае как Международната федерация инвестира във футболните асоциации. Тази седмица той присъства на световното за жени до 20 г. в Полша, където не пожела да коментира бъдещето си и спора с УЕФА.

#Джани Инфантино #ФИФА

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