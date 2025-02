Джейсън Тейтъм отбеляза 22 точки за успеха на Бостън над Кливланд

Джейсън Тейтъм отбеляза 22 точки за победата на Бостън Селтикс над Кливланд Кавалиърс със 112:105 като гост в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

В сблъсък между лидера в Източната конференция Кавалиърс и втория Селтикс, Бостън показа отлична игра, за да стигне до успеха.

Тейтъм беше един от петимата играчи, завършили с двуцифрен актив, докато приносът на Дерик Уайт от 20 точки (шест тройки) изигра ключова роля за победата.

Кристапс Порзингис реализира 19 точки, Джейлън Браун 16, а Донован Мичъл беше най-резултатен за Кливланд с 31 точки.

Derrick White came through when it mattered most for the Celtics!



He finished with 14 PTS & 4 3PM in the 4Q alone to lift Boston over Cleveland pic.twitter.com/vWv9Ex8VfQ