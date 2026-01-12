БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Зелените" обезличиха "чуковете" и се върнаха на върха в НБЛ.

Балкан намери себе си срещу Миньор 2015
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Балкан Ботевград се върна с гръм и трясък на правия път в НБЛ. Съставът на Васил Христов преодоля с лекота Миньор 2015 след 118:75 в мач от 16-ия кръг. В "Арена Ботевград" действащите бронзови медалисти се възползваха от слабата игра в дефанзивен план през цялата среща и още през първото полувреме загатнаха за разгром, а през второто затвърдиха тези впечатления, за да нанесат второ последователно поражение на баскетболистите на Ивица Вукотич.

"Чуковете" не можеха да разчитат на Алекса Уандие, Мартин Тодоров и Монтейвиъс Мърфи за този двубой.

Така "зелените" се върнаха еднолично на върха във временното класиране с 13 победи и 2 загуби, а "жълто-черните" се намират на шестата позиция със 7 успеха и 8 поражения. На 19 януари (понеделник) Балкан ще има гостуване на Левски. От своя страна Миньор 2015 почива в следващия кръг.

Домакините наложиха волята си под коша чрез Димитър Димитров, Демонд Робинсън, Илиян Пищиков и Джак Пейкънкоф в началните минути, в които установиха надмощие и двуцифрен разлика. Активизирането на Игор Кесар и Лазар Станкович подейства ударно за гостите в опита им да отвърнат на удара, но балканци загатнаха за своя потенциал и зад дъгата, за да си осигурят аванс от 11 точки в края на дебютната част.

„Зелените“ повториха упражнението от началото на първия период и на старта на втория, натрупвайки по-сериозна преднина, този път чрез Николай Грозев. Въпреки усилията на Кесар, който нямаше спиране, защитата на „чуковете“ не бе на нужното ниво, Робинсън, Пейгънкоф и Пищиков се възползваха от този факт, за да може тимът от Ботевград да се прибере в съблекалнята при 61:47.

Реализирането се оказа мираж и за двата отбора за начало на второто полувреме. Последва изригване от страна на Андрей Иванов, Димитров и Пейгънкоф, които убиха всякаква интрига, правейки така, че актуалните бронзови медалисти да се изстрелят с 33 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка за интрига не можеше и да става дума, като единствената въпросителна бе само какъв ще е крайният резултат.

Димитър Димитров даде тон за разгрома на Балкан със своите 18 точки и 6 борби. Джак Пейгункоф финишира със 17 и 6 асистенции, Илиян Пищиков регистрира 13 и 5 завършващи подавания. Демонд Робинсън остана с 12 точки и 8 овладени под двата ринга топки, Андрей Иванов (8 овладени под двата коша топки) и Джамари Блекман (5 завършващи подавания) реализираха по 10.

Игор Кесар отвърна за Миньор 2015 със 17 точки и 5 борби. Лазар Станкович записа 15 и 6 овладени под двата ринга топки, Лъчезар Тошков приключи с 11, 9 овладени под двата коша топки и 7 асистенции.

